Bayern de Munique tem chance de conquistar Bundesliga no sábado

Os bávaros lideram com 72 pontos, com oito de vantagem sobre seu perseguidor e atual campeão, o Bayer Leverkusen (64).

No sábado às 10h30 (horário de Brasília), o gigante da Baviera recebe o Mainz (6º, 48 pontos) na Allianz Arena, sabendo que uma vitória o deixará a apenas dois pontos do título. Mas, se o Leverkusen, que recebe o Augsburg (10º) no mesmo horário, não vencer, o time de Munique já será matematicamente campeão.