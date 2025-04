Bayer Leverkusen só empata com St. Paulí e diminui chances de alcançar líder Bayern de Munique

A quatro rodadas do final do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen diminuiu suas esperanças de alcançar o líder Bayern de Munique, ao só empatar, por 1 a 1, neste domingo, com o St. Paulí, em Hamburgo. Com o resultado, o time soma 64 pontos, contra 72 do Bayern. Já o St. Pauli vai a 30 pontos, em 14º lugar, na briga contra o rebaixamento.