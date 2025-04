Barcelona x Inter de Milão: relembre a noite em que Mourinho "estacionou o ônibus" no Camp Nou

José Mourinho montou uma estratégia forte para neutralizar o Barcelona de Messi. Filippo MONTEFORTE / AFP

Inter de Milão e Barcelona fizeram uma das semifinais mais marcantes da história da Champions League. Depois de 15 anos, as equipes voltam a se enfrentar valendo vaga na final. O jogo de ida será nesta quarta (30), às 16h, com mando do Barça, enquanto a volta será na Itália, na próxima semana.

Em 2010, a ordem dos confrontos foi inversa, com a Inter de Milão fazendo o primeiro jogo no Giuseppe Meazza. O duelo foi marcante também na história de José Mourinho e Pep Guardiola, que alimentaram rivalidade durante anos.

Leia Mais O PSG e a obsessão pela primeira Champions League; assista ao podcast

Bom resultado na Itália

Sneijder marcou um dos gols da vitória da Inter na Itália. GIUSEPPE CACACE / AFP

A missão da Inter de Milão era uma só no jogo de ida: construir bom resultado para segurar na volta. O plano quase foi ladeira abaixo com o primeiro gol do Barcelona marcado por Pedro.

Mas o clube italiano — recheado de estrangeiros — reagiu com rapidez. O holandês Sneijder empatou o duelo. O brasileiro Maicon fez o segundo gol da Inter. Por fim, o argentino Diego Milito fechou o placar em 3 a 1.

Leia Mais Quem são os treinadores dos quatro semifinalistas da Champions League

"Ônibus estacionado" no Camp Nou

Time da Inter de Milão festejou a classificação para a final no Camp Nou. LLUIS GENE / AFP

Com dois gols de vantagem, a Inter de Milão de Mourinho deixou bem clara sua estratégia no Camp Nou: não ser vazada. A pressão do Barça, que tinha Messi e Ibrahimovic no ataque, foi grande do início ao fim. Para piorar a situação dos italianos, Thiago Motta foi expulso no meio do primeiro tempo.

Esse foi o estopim para a Inter abrir mão do ataque e "estacionar o ônibus" na frente do gol. As principais chances do Barcelona foram em chutes de fora da área, os quais pararam no goleiro brasileiro Júlio César — quem não lembra da defesa com a ponta dos dedos na finalização de Messi?