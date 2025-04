Barcelona é campeão da Copa do Rei pela 32ª vez ao vencer o Real no 2º tempo da prorrogação

Com um gol de Koundé aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Barcelona deu neste sábado mais um passo em sua caminhada a uma possível "quádrupla" coroa na temporada ao vencer o Real Madrid por 3 a 2 (após empate em 2 a 2 no tempo normal), em Sevilha, e conquistar pela 32ª vez a Copa do Rei.

O time do técnico Hansi Flick já conquistou a Supercopa da Espanha, em janeiro, e está na semifinal da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, e na liderança do Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o rival da capital (76 a 72) a cinco rodadas do fim do campeonato.

Já eliminado da defesa do título da Liga dos Campeões, o Real ainda tem mais uma chance para tentar barrar projeto do Barcelona. Os times se enfrentam no dia 11 de maio pela 35ª rodada do Espanhol e, mesmo que vença o jogo no Lluís Companys, o Real fica dependendo de um tropeço do Barcelona em outras partidas no campeonato.

Além da vitória neste sábado, em Sevilha, o Barcelona já havia goleado o Real por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha. No penúltimo "El Clásico" da temporada, o Barcelona saiu na frente, tomou a virada, buscou o empate para forçar a prorrogação e fez o gol do título com Koundé aos 11 minutos da segunda etapa do tempo extra.

O Barcelona foi dominante na primeira etapa do tempo normal. O time teve maior posse de bola (63%)e um volume de jogo infinitamente maior: foram nove finalizações contra apenas uma do Real. Carlo Ancelotti, técnico do Real, escalou a equipe com Mendy na lateral-esquerda e Mbappé no banco. Os dois jogadores se recuperaram de lesões recentemente e tinha suas participações no começo do jogo em dúvida. Mais de um mês longe dos campos cobrou o preço do lateral, que antes dos 10 minutos de jogo foi ao chão e teve que ser substituído.

O Barcelona era envolvente, diferentemente do Real, que quando buscava o ataque tinha muita dificuldade para furar o esquema defensivo e conseguir finalizar. Aos 28 minutos, o Barcelona abriu o placar com um golaço de Pedri, que iniciou a jogada. Da intermediária, ele lançou Lamine Yamal pelo lado direito. O atacante de 17 anos prendeu a bola até a aproximação do mesmo Pedri, que acertou um lindo chute no ângulo direito do goleiro Courtois.

Pelo lado do Real, a dupla de ataque brasileira formada por Vini Jr. e Rodrygo era bem neutralizada. No final do primeiro tempo, Vini Jr. avançou pela esquerda, foi derrubado na área e chegou a pedir pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento do brasileiro no início da jogada.

Em desvantagem no placar, Ancelotti voltou para o segundo tempo com Mbappé no lugar de Rodrygo. Logo no início da segunda etapa, Modric e Arda Guler também entraram no Real. O jogo ficou aberto, com o time da capital muito mais incisivo. Em menos de 20 minutos da segunda etapa, o time já tinha 8 finalizações, sendo 5 no alvo, exigindo boas defesas do goleiro Szczesny.

Mbappé foi decisivo para mudar a história do jogo. Aos 23 minutos, ele partiu em velocidade em direção à área do Barcelona e só parou ao ser agarrado por De Jong, que foi advertido com cartão amarelo. Na cobrança da falta, na altura da meia-lua, o atacante francês bateu muito bem. A bola bateu na trave direita antes de entrar.

Aos 22 minutos, o Real conseguiu a virada. Após cobrança de escanteio de Arda Guler, Tchouameni subiu no centro da área e marcou de cabeça. O Real era melhor em campo quando sofreu o empate. Yamal lançou Ferran Torres nas costas do zagueiro Rudiger. Courtuois saiu do gol para tentar cortar o lance, mas o Torres confirmou sua boa fase, passou pelo meio dos dois rivais e tocou para o gol.

Visivelmente cansado, Vini Jr. foi substituído no final do tempo regulamentar por Brahim Diaz. Aos 51 minutos, o brasileiro Raphinha invadiu a área do Real e numa disputa com Asencio foi ao solo. O árbitro De Burgos marcou o pênalti. Depois, com auxílio do VAR, retirou a marcação. Raphinha, que fazia uma partida de discreta, recebeu cartão amarelo.

Na prorrogação, com os jogadores exaustos, os times criaram poucas jogadas de perigo. Artilheiro do Real na Copa do Rei, Endrick entrou aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. Quando parecia tudo encaminhado para a disputa por pênaltis, a defesa do Real falhou na saída de bola, e Koundé acertou um chute de fora da área no canto direito de Courtouis aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação.