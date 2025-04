Barça vence Real Madrid (3-2) na prorrogação e conquista Copa do Rei pela 32ª vez

O Barcelona conquistou seu 32º título da Copa do Rei com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Real Madrid, graças a um gol de Jules Koundé nos momentos finais da prorrogação na final disputada neste sábado (26), em Sevilha.

Um chute de pé direito do francês aos 116 minutos evitou a disputa nos pênaltis, depois que o tempo regulamentar terminou empatado em 2 a 2, com gols de Pedri (28') e Ferran Torres (84') para o Barça, e dos franceses Kylian Mbappé (70') e Aurélien Tchouaméni (77') para o time da capital.

O Barcelona reforça ainda mais sua hegemonia entre os campeões do torneio, aumentando agora para oito títulos sua vantagem sobre o segundo colocado o Athletic Bilbao (24), que foi campeão da última edição, enquanto o Real Madrid é o terceiro, com 20 troféus nesta competição.

Mas, acima de tudo, a Copa do Rei representa uma grande injeção de moral para o Barça, que dá o primeiro passo em sua busca para terminar a temporada com uma tríplice coroa.

Seus outros objetivos são o Campeonato Espanhol, onde lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, e a Liga dos Campeões da Europa, onde vai receber a Inter de Milão no jogo de ida das semifinais na quarta-feira (30).

Para o Real Madrid, este é o terceiro revés sofrido diante do Barça em três partidas nesta temporada. As duas anteriores foram com placares mais elásticos: uma goleada por 4 a 0 em pleno Bernabéu, no primeiro turno de LaLiga, e uma vitória por 5 a 2 na Arábia Saudita, na final da Supercopa da Espanha.