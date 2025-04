Barça eufórico e Real Madrid ferido voltam suas atenções para LaLiga

Eufórico após aplicar uma goleada na Liga dos Campeões, o Barcelona, líder da LaLiga, enfrenta no sábado o Leganés (18º), para quem perdeu no primeiro turno, enquanto o Real Madrid, abalado pela derrota por 3 a 0 sofrida diante do Arsenal, precisa de uma vitória sobre o Alavés (17º) no domingo para recuperar a confiança.