Atuais vice-campeões, Marcelo Melo e Zverev caem na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo

Foi a terceira derrota seguida do tenista brasileiro, que já foi líder do ranking de duplas e atualmente ocupa o 29º posto, após a conquista do Rio Open, em fevereiro, ao lado do compatriota Rafael Matos. Desde então, ele caiu na estreia nos Masters 1000 de Indian Wells, ao lado de Zverev, e de Miami, atuando com Matos, e agora em Mônaco. Como não chegou nem perto de repetir a campanha do ano passado, Melo vai sofrer uma queda brusca no ranking mundial.