ATP publica ranking sem grandes mudanças no Top 20 antes do Masters de Monte Carlo

O italiano Jannik Sinner , suspenso por doping até 4 de maio , continua mais uma semana liderando o ranking da ATP , publicado nesta segunda-feira (7) sem grandes mudanças no Top 20 , antes do Masters 1000 de Monte Carlo, primeiro grande torneio da temporada de saibro.

Depois de Sinner, aparece na lista o alemão Alexander Zverev (2º), que mantém sua vantagem de 925 pontos em relação ao espanhol Carlos Alcaraz (3º), à frente do americano Taylor Fritz (4º) e do sérvio Novak Djokovic (5º).

O jovem João Fonseca segue como o melhor brasileiro no ranking, no 59º posto, sua melhor classificação na carreira. O outro representante do país no Top 100 é Thiago Monteiro, em 94º.