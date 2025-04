Atlético de Madrid vence Sevilla nos acréscimos e segue vivo no Espanhol

JuliÁn Alvarez marcou o primeiro gol do Atlético. CRISTINA QUICLER / AFP

O Atlético de Madrid se manteve vivo na luta pelo título espanhol ao vencer o Sevilla, neste domingo (6) por 2 a 1, nos acréscimos, no estádio Sánchez Pizjuán, pela 30ª rodada, depois de os dois primeiros colocados - Barcelona e Real Madrid - empatarem e perderem no sábado, respectivamente.

A equipe sevilhana abriu o placar com um belo gol de fora da área do francês Lucien Agoumé aos 8 minutos aproveitando um vacilo da defesa no primeiro chute de seu time na direção do gol.

Julián Álvarez aos 25 conseguiu o empate de pênalti após um erro do francês Loic Badé que chegou atrasado e derrubou com violência o inglês Conor Gallagher.

Quando tudo parecia indicar que o duelo ia terminar empatado, Pablo Barrios aos 48 do segundo tempo apareceu para dar a vitória à equipe madrilenha, o que a coloca novamente na luta pelo campeonato.

O clube 'rojiblanco' reduziu a desvantagem para sete pontos em relação ao líder Barcelona, que não passou do empate em 1 a 1 diante do Betis em Montjuïc, no sábado, e a três pontos do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Valencia em pleno Bernabéu.

Sevilla domina 1º tempo

Barrios fez o gol da vitória do Atlético. CRISTINA QUICLER / AFP

Os sevilhanos passaram mais tempo no campo adversário na primeira etapa, mas isso não serviu para gerar oportunidades de perigo suficientes à baliza defendida pelo esloveno Jan Oblak, apesar dos avanços do belga Dodi Lukébakio e do nigeriano Chidera Ejuke pelas pontas.

O Atlético, por sua vez, conseguiu neutralizar cada ataque e diminuiu o ritmo do duelo. Sem o argentino Rodrigo de Paul no time titular, os 'rojiblancos' apostaram em Gallagher e Giuliano Simeone, seus dois principais recursos ofensivos.

No gol do Sevilla, Adriá Pedrosa chegou à linha de fundo para recuperar uma bola que a defesa 'colchonera' não havia conseguido afastar. A bola sobrou na entrada da área para Agoumé chutar colocado, superando Oblak.

Os jogadores de Diego Simeone conseguiram reagir e Badé colaborou para isso. O jogador atropelou Gallagher dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar a penalidade máxima.

O Sevilha, no entanto, poderia ter chegado ao intervalo em vantagem, mas Oblak evitou o gol de Akor Adams com uma grande defesa com meia hora de jogo.

"Empenho de todos"

Após o intervalo, o Atlético partiu em busca da vitória. Primeiro, o goleiro norueguês Orjan Nylan impediu o gol de Giuliano aos 5 e depois Álvarez aos 27 tentou surpreender de fora da área, mas o goleiro voltou a defender.

Quando o Atlético pressionava mais, Badé tentou se redimir após uma cobrança de escanteio aos 80 minutos, mas sua cabeçada passou perto do travessão de Oblak.

E Barrios apareceu nos acréscimos para dar os três pontos ao time madrilenho.

— Precisávamos muito disso. É um campo difícil, é sempre difícil vir aqui. Esta é a linha a seguir, há muito empenho de todos. Jogo a jogo. Já disse a Barrios que era hora de ele marcar um gol— disse o capitão 'rojiblanco' Koke ao canal Movistar+.

— Foram dias difíceis para nós, porque quando as coisas não saem como queremos, tudo fica mais irritante. Já estou na equipe e estou feliz com isso — continuou o meio-campista.

Na partida anterior, a Real Sociedad afundou o Las Palmas na tabela ao vencer por 3 a 1 nas Ilhas Canárias. Mikel Oyarzabal aos 5 acertou o primeiro chute e, depois, Sergio Gómez ampliou aos 11 do segundo tempo. O Las Palmas diminuiu a diferença com um gol do escocês Oliver McBurnie (60'), mas Jon Aramburu (68') fechou o placar em 3 a 1.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 67 30 21 4 5 83 29 54

2. Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32

3. Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25

4. Athletic Bilbao 53 29 14 11 4 46 24 22

5. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

6. Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12

7. Celta Vigo 43 30 12 7 11 44 43 1

8. Real Sociedad 41 30 12 5 13 30 32 -2

9. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

10. Mallorca 40 30 11 7 12 29 37 -8

11. Sevilla 36 30 9 9 12 34 41 -7

12. Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1

13. Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9

14. Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9

15. Valencia 34 30 8 10 12 34 47 -13

16. Espanyol 32 29 8 8 13 31 40 -9

17. Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11

18. Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18

19. Las Palmas 26 30 6 8 16 34 51 -17

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46