Atalanta vence Bologna e recupera 3º lugar na Serie A; Roma e Lazio empatam

Após três derrotas consecutivas sem marcar gols, a Atalanta derrotou o Bologna por 2 a 0 neste domingo (13) e recuperou o terceiro lugar na Serie A, pela 29ª rodada do campeonato italiano, cujo dérbi de Roma terminou empatado em 1 a 1.

O ítalo-argentino Mateo Retegui, que não marcava havia mais de um mês, abriu o placar aos três minutos, fazendo seu 23º gol na temporada na Serie A. Mario Pasalic não demorou a aumentar a vantagem no placar (22').

"Marcar logo no início nos ajudou porque nos dá mais liberdade para jogar", disse Pasalic após a partida.

Graças à sua primeira vitória em casa desde o dia 22 de dezembro, a Atalanta recuperou o terceiro lugar com 61 pontos, depois de ter perdido essa posição provisoriamente no sábado para a Juventus (agora em quarto lugar com 59 pontos), que venceu o Lecce por 2 a 1.