Atacante do Juventude se manifesta após suspeita de manipulação e explica lance: 'Sofri falta'

Suspeito de envolvimento em manipulação de apostas esportivas, o atacante Ênio se pronunciou nesta quarta-feira pela primeira vez desde que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou o Juventude sobre a possível participação do atleta, segundo relatório da Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (Ibia). Por meio de suas redes sociais, o atleta se declarou inocente e justificou os lances que estavam sob suspeita.

"Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de dez anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta. Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisa que o valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador", escreveu o atleta.

Ênio está sob suspeita de receber um cartão amarelo na partida contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, em Caxias do Sul. Na partida, que terminou com a vitória do Juventude por 2 a 0, ele foi advertido pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli aos 36 minutos do primeiro tempo. Na súmula, consta que Ênio levou o amarelo por "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".

"Sofri uma falta clara, onde o jogador do Vitória me desequilibra, primeiro com a perna direita e logo depois com a perna esquerda. Tento dar continuidade na jogada, mas não consigo por já estar desequilibrado", explicou o atacante. "Ao questionar o juiz sobre a falta não marcada, recebi o cartão amarelo."

"Diante da gravidade das acusações, já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar minha total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada", afirmou Ênio. "Deixo clara a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar meu ofício."

Segundo o site GE, uma casa de apostas apontou que o cartão amarelo para Ênio representava mais do que 10% do total apostado na partida, número bastante superior à marca de 3%, quando a aposta já é considerada suspeita. Foram identificadas entre os apostadores três atletas. A Lei 14.790, popularmente chamada de Lei das Bets, proíbe atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e empresários de realizarem apostas esportivas.

No início do ano, o Juventude pagou R$ 1 milhão para contratar o jogador junto ao Amazonas. Ele foi revelado pelo Botafogo e acumula passagem pelo futebol da Bélgica. Depois de não ser relacionada para a partida contra o Botafogo, o clube gaúcho reintegrou o atleta ao elenco.

"O clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro", diz a nota oficial. "O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência."