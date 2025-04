Artur Jorge termina casamento de 30 anos e inicia relacionamento com Hanna Santos, neta de Nilton Santos, diz jornal

Artur Jorge conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Vítor Silva / Botafogo/Divulgação

Artur Jorge, 53 anos, encerrou seu casamento de três décadas no final de 2024. O português deixou a compatriota Maria Marques, pouco tempo antes de terminar seu vínculo com o Botafogo, clube pelo qual ele conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

O motivo da separação, entretanto, é o que chama mais atenção. De acordo com o jornal Extra, Artur Jorge iniciou um relacionamento com a carioca Hanna Santos, ex-funcionária da Botafogo TV e neta do ídolo alvinegro Nilton Santos.

Romance ganhou força

A publicação conta que o envolvimento começou nos bastidores do clube, onde Hanna passou a trabalhar em março de 2024, acompanhando o dia a dia do time e se aproximando do treinador. Antes da conquista da Libertadores, em novembro, o romance ganhou força. Porém, foi na viagem ao Catar, na disputa do Intercontinental, que se intensificou.

Ambos andavam juntos por Doha, com direito a fotos românticas. Os atletas do Botafogo tinham conhecimento do caso. O segredo com a ex-esposa teria terminado por conta de um descuidado de Artur Jorge. O português falou com a mulher pelo celular, mas deixou o aparelho ligado após o término da conversa, permitindo que ela ouvisse diálogos com Hanna.

Relacionamento à distância

Após a separação, os filhos do treinador se afastaram do pai, e Maria Marques passou a publicar indiretas nas redes sociais. Atualmente morando em Doha, onde treina o Al-Rayyan, Artur Jorge e Hanna mantêm o relacionamento à distância.