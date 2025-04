Arteta ignora vantagem e quer Arsenal no ataque contra o Real Madrid: 'Mentalidade de vencer'

A vitória por 3 a 0 no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em Londres, deu ao Arsenal uma vantagem considerável sobre o Real Madrid. O técnico Mikel Arteta, porém, não quer saber de jogar com o regulamento e espera que sua equipe busque outra vitória sobre o forte clube espanhol, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.