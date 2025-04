Arsenal poupa jogadores para Liga dos Campeões e só empata com o Brentford no Inglês

Partey abriu o placar para o Arsenal. ADRIAN DENNIS / AFP

Com cinco modificações em relação ao time titular que derrotou o Real Madrid por 3 a 0 no meio de semana, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal empatou com o Brentford em 1 a 1 neste sábado (12) no Emirates Stadium pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Segundo colocado, o Arsenal continua com chances de título na Inglaterra, mas a distância para o líder Liverpool é de 10 pontos (73 a 63), faltando seis rodadas. A diferença pode subir para 13 pontos, já que o rival joga neste domingo contra o West Ham. Por isso, a decisão do técnico Mikel Arteta em deixar Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Merino no banco contra o 11º do campeonato. O jogo de volta com o Real Madrid acontece na quarta-feira, na Espanha.

Apesar de jogar com um time misto, o time da casa marcou aos 26 minutos do primeiro tempo, com Tierney, de cabeça. O gol, porém, foi anulado pela tecnologia de impedimento semi-automático que fez sua estreia no campeonato nesta rodada.

O Arsenal conseguiu abrir o placar aos 16 minutos do segundo tempo em um rápido contra-ataque. Após cobrança de escanteio do Brentford, o goleiro David Raya interceptou no alto e logo acionou Declan Rice, que avançou do campo do Arsenal e tocou para Thomas Partey na direita. Ele bateu forte, no alto, sem chance para o goleiro Flekken.

No momento em que o time da casa estava melhor e já com titulares (Odegaard, Lewis-Skelly, Saka e Timber) em campo, o Brentford chegou ao empate, aos 29 minutos. Após cruzamento pela direita, Collins tocou de cabeça para Wissa, que de costas para o gol teve tempo de virar para marcar.

Aos 40 minutos, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho pediu atendimento médico e deixou o campo. Como Arteta já havia feito as cinco substituições, o Arsenal terminou a partida com um jogador a menos. Já nos acréscimos, o brasileiro Gustavo Nunes fez sua estreia no Brentford entrando no lugar de Norgaard. O Arsenal enfrenta o Ipswich na próxima rodada, no domingo, enquanto o Brentford recebe o Brigthon no sábado.

Nottingham Forest perde a segunda seguida

Terceiro no Inglês, o Nottingham Forrest foi surpreendido em casa pelo Everton e perdeu por 1 a 0, gol de Doucoré aos 49 minutos do segundo tempo. O brasileiro Murillo perdeu a bola no campo de ataque do Forest, o Everton iniciou o rápido contra-ataque e conseguiu sua oitava vitória no campeonato. O Nottingham Forest tem 57 pontos, e o Everton soma 38 e está na 14ª colocação.

O Aston Villa conseguiu sua quarta vitória seguida ao derrotar o lanterna Southampton por 3 a 0, gols de McGinn, Malen e Watkins. O time é o quinto na classificação, com 54 pontos, e na terça-feira tenta reverter a vantagem do Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time francês venceu o primeiro jogo, em Paris, por 3 a 1.