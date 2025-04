Arsenal e Inter de Milão avançam para as semifinais da Champions League; Real Madrid e Bayern são eliminados

Bellingham lamenta eliminação do Real Madrid. OSCAR DEL POZO / AFP

Arsenal e Inter de Milão garantiram vaga nas semifinais da Champions League. Em jogos disputados nesta qurta-feira (16), as equipes eliminaram Real Madrid e Bayern de Munique, respectivamente, e seguem na competição.

Na terça-feira (15), Barcelona e PSG também garantiram vaga na fase seguinte. As semifinais serão disputadas nos dias 29 de abril e 6 de maio.

Arsenal elimina o favorito

Maior campeão da Champions League, com 15 títulos, o Real Madrid não conseguiu reverter o 3 a 0 conquistado pelo Arsenal no primeiro jogo. Desta vez, no Santiago Bernabéu, o jogo terminou com vitória dos ingleses por 2 a 1.

No primeiro tempo, aos 12 minutos, Saka teve a chance de abrir o placar, mas desperdiçou pênalti. A cobrança de cavadinha facilitou a defesa de Courtois.

Mesmo assim, o inglês foi o responsável por abrir o placar. Aos 19 minutos do segundo tempo, após boa troca de passes no campo de ataque, Merino encontrou o atacante entrando livre na área. Ele finalizou na saída do goleiro e marcou.

O Real Madrid até empatou, dois minutos depois. Saliba perdeu a bola na saída de bola e Vini Jr. aproveitou para empurrar para as redes. Apesar do gol, o time espanhol não conseguiu marcar mais vezes. O Arsenal, por sua vez, ampliou com Gabriel Martinelli.

Inter de Milão segura pressão alemã

Lautaro celebra o seu gol sobre o Bayern de Munique. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Na ida, os italianos venceram o duelo por 2 a 1, trazendo a vantagem para o jogo no San Siro. Desta vez, o time saiu atrás no placar.

No segundo tempo, aos seis minutos, Harry Kane recebeu na entrada da área, pelo lado direito, e finalizou rasteiro, sem chances para Sommer.

Atrás no placar, a Inter de Milão virou o duelo em quatro minutos. Aos 12 minutos, Lautaro Martínez fez em finalização após cobrança de escanteio. Na sequência, Pavard marcou de cabeça, também em lance de escanteio.