Arsenal cede empate contra Crystal Palace e Liverpool pode conquistar Premier no domingo

O Liverpool terá que esperar para garantir a taça... Provavelmente só até domingo. O empate do Arsenal por 2 a 2 em casa com o Crystal Palace, nesta quarta-feira (23), pela 34ª rodada da Premier League, deixa os 'Reds' a apenas um ponto de conquistar o título.

O Liverpool, líder do campeonato inglês com 79 pontos, 12 a mais que os 'Gunners', vai receber o Tottenham, que faz péssima campanha, no domingo, em uma partida em que o time comandado pelo técnico Arne Slot garantirá o título se conseguir ao menos empatar.

O Arsenal precisaria vencer as quatro partidas restantes enquanto o Liverpool teria que perder suas cinco tem que disputar. Além disso, o time londrino precisaria reverter o saldo de gols desfavorável (+44 contra +34) para alcançar o milagre.

Em outras palavras, os 'Gunners' fariam bem em se concentrar exclusivamente na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (jogo de ida na próxima terça-feira, em Londres).

"Estamos decepcionados com o resultado e com nosso desempenho", admitiu o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta. "Não fomos sólidos o suficiente para dominar a partida. Isso nos custou dois pontos", analisou.

- Com a mente na Champions -

Ciente de que sua luta não é mais pelo título nacional, e com o vice-campeonato já bem encaminhado - o Manchester City está em terceiro, seis pontos atrás - o Arsenal concedeu um número incomum de chances contra seu modesto vizinho, o Palace, e em mais de uma ocasião cometeu erros típicos de uma equipe com a mente em outro lugar.

Assim, o zagueiro William Saliba errou um passe, que sobrou para seu compatriota e adversário francês Jean-Philippe Mateta, que superou o goleiro espanhol para fechar o placar em 2 a 2 na reta final (83').

O Palace já havia empatado numa primeira ocasião em um escanteio, por meio de Eberechi Eze (27'), que estava livre e chutou forte de primeira.

E isso apesar de Mikel Arteta ter começado o jogo com um time titular que pode se assemelhar ao que ele escalará contra o PSG, com a única exceção do meio-campista espanhol Mikel Merino, que desfalcou a equipe e foi substituído por Thomas Partey (que está suspenso para terça-feira), e Bukayo Saka, que entrou no segundo tempo.

Os 'Gunners' venciam por 2 a 1 até o intervalo com uma bela cabeçada do polonês Jakub Jiwior (3'), após um passe do norueguês Martin Odegaard em cobrança de falta indireta. O segundo gol do time da casa foi marcado pelo belga Leandro Trossard (42'), mas isso não impediu o Liverpool já colocasse para gelar suas garrafas de champanhe.

"Nosso jogo mais importante da temporada é daqui a seis dias, temos que recarregar nossas energias", alertou Arteta.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Manchester City - Aston Villa 2 - 1

- Quarta-feira:

Arsenal - Crystal Palace 2 - 2

- Sábado:

(08h30) Chelsea - Everton

(11h00) Southampton - Fulham

Newcastle - Ipswich Town

Wolverhampton - Leicester

Brighton - West Ham

- Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth - Manchester United

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Quinta-feira:

(15h30) Nottingham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 67 34 18 13 3 63 29 34

3. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

4. Nottingham 60 33 18 6 9 53 39 14

5. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

6. Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 18

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 33 13 9 11 48 45 3

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

15. Wolverhampton 38 33 11 5 17 48 61 -13

16. Tottenham 37 33 11 4 18 61 51 10

17. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

18. Ipswich Town 21 33 4 9 20 33 71 -38

19. Leicester 18 33 4 6 23 27 73 -46

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

