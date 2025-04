'Aprovado' por Neymar, João Schmidt renova com Santos até 2027; Kevyson também amplia vínculo

Um ano antes de acertar seu retorno ao Santos, Neymar esteve na Vila Belmiro para um clássico com o Corinthians e se surpreendeu com João Schmidt, a quem não conhecia. Companheiros atualmente e com moral com o camisa 10, o volante renovou seu contrato nesta sexta-feira até dezembro de 2027. O clube também ampliou o vínculo do jovem lateral-esquerdo Kevyson pelo mesmo período.

Schmidt cometeu falhas que custaram a derrota no clássico diante do São Paulo por 2 a 1 no MorumBis, mas jamais perdeu a confiança de Neymar, que nesta semana acabou divulgando uma escalação do Santos na qual o volante aparecia no meio ao lado de Diego Pituca.

Desde aquele "quem é esse camisa 5" no qual Neymar definiu Schmidt como "bom pra caramba", o volante vem se destacando no clube e convenceu a diretoria da renovação acertada nesta sexta-feira, dois dias antes de confronto importante com o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro.

"É um lugar que sempre me acolheu muito bem, me adaptei muito rápido e é um clube gigante no Brasil. Então você poder renovar e mostrar o seu trabalho é muito gratificante, é um orgulho", festejou João Schmidt, de 31 anos, que já defendeu o clube em 67 oportunidades, sendo 18 no ano, com dois gols anotados.

Além da importância do duelo com o Red Bull Bragantino, que pode tirar o Santos da zona de rebaixamento, o clube se prepara também para estreia na Copa do Brasil, diante do CRB. E Schmidt confia em grandes resultados na Vila Belmiro, sábado e quinta-feira.

"Essa é a ambição que a gente tem que ter, porque vestir essa camisa acho que pede isso também. Não dá para a gente almejar outra coisa e o objetivo é estar brigando sempre em cima da tabela no Brasileiro, para que no final a gente possa alcançar coisas grandes. Na Copa do Brasil é etapa por etapa e vencendo para que a gente possa chegar na final e disputar o título", disse o volante.

Mesmo quase não atuando, com Escobar "dono da posição", o jovem lateral-esquerdo Kevyson também mostrou enorme alegria por ter seu vínculo ampliado até dezembro de 2027.

"Estou muito feliz. Quero agradecer ao Santos por acreditar no meu trabalho. Espero conseguir retribuir da melhor maneira possível dentro de campo. Estou treinando, me dedicando ao máximo para quando surgir a oportunidade, poder agarrar da melhor maneira possível e ajudar o clube, o elenco a conquistar os objetivos que foram traçados para esse ano", afirmou o jovem de 21 anos, que tenta recuperar seu espaço após sofrer grave lesão no ano passado e passar por cirurgia de ligamento cruzado no joelho esquerdo.