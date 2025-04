Após apagão na Espanha, brasileiros caem na estreia das duplas em Madri

A estreia de Rafael Matos e Marcelo Melo no Masters 1000 de Madrid, adiada em função do apagão na Espanha, que cancelou a rodada de segunda-feira (28), do torneio, aconteceu nesta terça-feira (29) e a dupla brasileira acabou eliminada.

Melo jogou pela 16ª vez em Madri , onde foi campeão em 2017 ao lado do polonês Lukasz Kubot. Matos atuou pela terceira vez no saibro da capital espanhola e voltou a cair na estreia, assim como na duas participações anteriores.

Desde o início da parceria, no ano passado, Marcelo Melo e Rafael Matos foram campeões no Rio Open, torneio da série 500 da ATP, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, na na atual temporada.