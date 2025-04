Apagão na Espanha paralisa jogo no match point no Masters de Madri e cancela partidas

Um apagão generalizado na Espanha, que também afetou Portugal , fez com que as partidas do Masters 1000 de Madri fossem canceladas nesta segunda-feira (28).

Programação cancelada

De momento, as seguintes partidas foram adiadas em Madri: Grigor Dimitrov x Jacob Fearnley, com vitória parcial de 6/4 e 5/4 para o búlgaro; Damir Dzumhur x Matteo Arnaldi, com o italiano à frente, com parciais de 3/6 e 2/3; e o confronto de duplas, entre os americanos Evan King e Christian Harrison e os australianos Matthew Abden e John Peers, com o time dos Estados Unidos à frente no marcado, com 5/3 no primeiro set.