Anfield na expectativa para coroar o Liverpool como campeão inglês

O Liverpool tem tudo para se sagrar vencedor do Campeonato Inglês em seu estádio de Anfield no domingo (27), o que acontecerá caso pontue na partida contra o Tottenham pela 34ª rodada.

O empate do Arsenal contra o Crystal Palace (2 a 2) na quarta-feira, em um dos jogos adiantados da rodada, colocou o título ao alcance do time de Liverpool, que está 12 pontos à frente dos 'Gunners'.

O Liverpool flerta com a taça há algumas semanas, o que deixa seus torcedores com a sensação de que serão os campeões da Inglaterra nesta temporada.

Será o fim do reinado de quatro anos do Manchester City e a reconquista do trono pelo Liverpool, que venceu o campeonato em 2020, mas não pôde comemorar da forma que gostaria devido à pandemia de covid-19, em uma temporada marcada por jogos a portas fechadas, restrições e confinamentos.