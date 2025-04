André Silva sobre discussão no São Paulo: 'Quem não se incomodar não merece vestir a camisa'

Após a polêmica discussão interna entre André Silva e Alan Franco, o atacante se pronunciou e deu um recado firme para a torcida do São Paulo. Em meio ao momento conturbado que o time enfrenta no Campeonato Brasileiro, com quatro empates consecutivos e pressão crescente sobre elenco e comissão técnica, o jogador reafirmou seu compromisso com o clube.

"Ao torcedor são-paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti a camisa do São Paulo, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito profissionalismo, e isso vem sendo feito desde então. Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo", declarou André.

A situação gerou um pequeno rebuliço no vestiário, principalmente após o empate por 2 a 2 com o Botafogo. A cobrança e a postura dentro de campo, abordadas na discussão entre os dois jogadores, foram questionadas em coletiva pelo técnico Luis Zubeldía.

O treinador, visivelmente irritado, interrompeu a pergunta e sugeriu que o jornalista buscasse temas mais relevantes: "Não é importante. Para você essa pergunta é importante?", disparou Zubeldía, desviando da questão e focando no trabalho da equipe.