Ancelotti fala sobre futuro no Real Madrid em meio a interesse da Seleção Brasileira

"Falaremos sobre o futuro no final da temporada, como sempre", disse Ancelotti. Adrian Dennis / AFP

Com o cargo de treinador da Seleção Brasileira ainda em aberto, as especulações voltam-se, entre vários nomes, novamente a Carlo Ancelotti, à frente do Real Madrid. Conhecido por "despistar" quando questionado sobre o assunto, ele repetiu a dose em coletiva de imprensa neste sábado (12), reforçando que tem mais um ano de contrato e apoio do clube merengue. Ainda defendeu Vinícius Júnior, criticado por queda de desempenho.

O atacante é o principal expoente do time e do Brasil nos últimos anos, especialmente após vencer o The Best — prêmio de melhor do mundo da Fifa, mas tem sido criticado por suas atuações mais recentes. Na derrota por 3 a 0 para o Arsenal pelas quartas de final da Liga dos Campeões, por exemplo, passou em branco e foi contestado pela mídia espanhola pelo rendimento "incompreensível". A parceria de sucesso entre técnico e atleta é uma esperança dos torcedores para a seleção.

Ancelotti evitou encontrar culpados pelo baque na competição continental e ressaltou que a queda na performance é "geral".

— Não apenas na eficiência da linha de frente — pontuou, como relatado pelo AS. — Sofremos muitos gols nos últimos jogos e é aí que precisamos frear, porque a solidez defensiva é muito importante, principalmente quando os atacantes não são eficazes como de costume — continuou, não isentando o esquema ofensivo de críticas.

CBF na espera

O assunto da Seleção Brasileira não foi diretamente tocado na coletiva de imprensa, mas os repórteres presentes indagaram sobre a continuidade do italiano no comando do Real Madrid, já que o título do Campeonato Espanhol parece distante e uma virada na Liga dos Campeões é complicada.

— É uma pergunta que eu não deveria responder. Tenho mais um ano pela frente e falaremos sobre o futuro no final da temporada, como sempre — disse Ancelotti, indicando que uma ida ao Brasil aconteceria no meio do ano, se fosse confirmada. — O clube sempre me ajuda e me apoia. Principalmente em tempos difíceis — concluiu.