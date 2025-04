Ancelotti lamenta falta de reação do Real Madrid e vê semifinal distante: 'Chances pequenas'

Abatido com a derrota por 3 a 0 do Real Madrid para o Arsenal, o técnico Carlo Ancelotti tentou disfarçar o desânimo após a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, em Londres, mas admitiu que será muito difícil reverter a vantagem da equipe inglesa na quarta-feira (16), em Madri.

As falhas defensivas, que têm atormentado a equipe merengue, e a inoperância ofensiva no confronto de ida, diante de um valente Arsenal, deixou o Real Madrid em condição difícil na briga pelo bicampeonato continental. Em casa, o time da capital espanhola terá de vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente às semifinais ou marcar três e levar a decisão para a prorrogação.

O técnico também elogiou o adversário e tentou demonstrar confiança em uma reviravolta no estádio Santiago Bernabéu. "Jogamos contra um time muito forte que trabalhou duro e está fisicamente em um nível muito alto", disse. "Parece que depois desta noite não há chance, mas no futebol, as coisas sempre mudam. Ninguém esperava que o Arsenal marcasse dois gols em lances de bola parada. Coisas assim acontecem muito no Bernabéu."