Ancelotti ironiza cobranças no Real Madrid: 'O cara que importa não está cansado de mim'

Nada parece abalar o técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid. Nem a cobrança crescente por causa de tropeços recentes, como a derrota para o Valencia no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, que fez o Barcelona abrir quatro pontos no topo do Espanhol. Em Londres para o jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, nesta terça-feira, o italiano precisou responder sobre pressão e usou da ironia.