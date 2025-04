Ancelotti desiste de acordo com CBF, e Jorge Jesus ganha força para ser o novo técnico da Seleção

De acordo com o Marca, Ancelotti foi a Londres na segunda (28) para assinar o contrato. Apesar da desistência, os empresários que tratam da negociação esperavam a assinatura nesta terça (29), em Madri. No fim das contas, o italiano não aceitou a proposta e entrou em contato com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para agradecer o interesse.