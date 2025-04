Ancelotti descarta Mbappé para duelo com o Getafe pelo Espanhol de olho na final da Copa do Rei

O atacante Mbappé não vai estar em campo nesta quarta-feira no jogo em que o Real Madrid enfrenta o Getafe pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A opção em não contar com o atleta partiu do técnico Carlo Ancelotti, que no fim de semana tem pela frente o Barcelona na decisão da Copa do Rei.

O jogador francês vem se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, voltou a fazer atividades com o grupo, mas ainda não está totalmente recuperado. Diante do risco de uma nova lesão, o comandante decidiu preservar seu comandado.

"Ele está afastado pela lesão. O Mbappé vem fazendo tratamento intensivo e estamos fazendo o possível para que esteja disponível para a partida contra o Barcelona", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Mbappé se machucou no confronto de volta diante do Arsenal pela fase de quartas de final Liga dos Campeões e desfalcou a equipe no último domingo na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, pelo Espanhol.

Nesta partida, ao marcar presença em um dos camarotes do Santiago Bernabéu para ver o jogo, o atleta foi alvo de protestos de parte da torcida ainda em função da eliminação da equipe no principal torneio europeu de clubes.

Ao ser questionado sobre as vaias, Ancelotti garantiu que a preocupação em não escalar o francês é apenas sobre a recuperação. "Ele não vai jogar porque não está pronto", afirmou o treinador após o treino desta terça.