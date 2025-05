Almir Junior é campeão sul-americano do salto triplo

Almir celebra vitória no Sul-Americano. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Após a frustração com a desclassificação no Campeonato Mundial Indoor, quando terminou a prova do salto triplo em terceiro lugar e perdeu a medalha de bronze por ter utilizado sapatilhas como solado superior a 20 milímetros, o brasileiro Almir Junior conquistou o título do Campeonato Sul-Americano, que acontece em Mar del Plata, na Argentina.

O atleta da Sogipa venceu a competição continental com um salto de 16m68cm, seguido por Elton Petronilho (Pinheiros-SP), com 16m26cm. O pódio ainda teve o venezuelano Leodan Torrealba, bronze com 16m22cm.

Esta foi a melhor marca de Almir na temporada, superando os 16m46cm atingidos na Copa RS, em março. Esta foi a segunda medalha de ouro de Almir na competição, repetindo o ouro de 2023 em São Paulo.

Dobradinha brasileira no triplo feminino

Na disputa do salto triplo feminina, o Brasil também conquistou uma dobradinha. As atletas do Pinheiros, Gabriele Sousa dos Santos e Regiclécia Cândido da Silva garantiram ouro e prata, com 13m96cm e 13m76cm, respectivamente. O pódio ainda teve Natricia Hooper, de Guyana, com 13m64cm.

Gaúcho é prata nos 1.500m

Outra medalha para o Rio Grande do Sul foi a de Guilherme Kurtz. Natural de Passo Fundo, ele compete pelo Praia Clube (MG) e com o tempo de 3min42seg79 ficou com a prata nos 1.500 metros.