Alcaraz supera Cerúndolo e avança às oitavas de final em Monte Carlo

Alcaraz é o favorito em Mônaco. Valery HACHE / AFP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do ranking mundial, se classificou às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após vencer o argentino Francisco Cerúndolo (22º) por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/1.

Após uma passagem discreta pelos Estados Unidos, quando caiu na semifinal em Indian Wells e foi eliminado no início do Masters em Miami, Alcaraz pareceu demorar a se habituar ao saibro e cometeu 13 erros não forçados contra seis do argentino, que conseguiu duas quebras de saque contra uma do adversário, para vencer por 6/3.

Nas duas parciais seguintes, o número 3 do ranking cedeu apenas um game nos 13 disputados, avançando em um torneio que servirá de preparação para Roland Garros, no fim de maio, onde defenderá o título conquistado no ano passado.

Favorito ao título

Sem a participação do número 1, o italiano Jannik Sinner, que cumpre suspensão por doping, ou a do segundo no ranking da ATP, Alexander Zverev, eliminado em sua estreia na terça-feira, Alcaraz se tornou o favorito ao título em Monte Carlo, uma competição que nunca venceu.

Próximo adversário

Nas oitavas de final, ele enfrentará o alemão Daniel Altmaier (84º), que saiu do qualifying e derrotou o veterano francês Richard Gasquet por 2 a 1 (7/5, 5/7 e 6/2), após 2h30min de partida.

Em outro duelo desta quarta, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina venceu o argentino Tomás Etcheverry por 7/6 (7/2) e 6/3 e enfrentará o britânico Jack Draper, quinto favorito, nas oitavas.

Resultados da rodada do Masters 1.000 de Monte Carlo

Individual masculino - 2ªrodada:

Lorenzo Musetti (ITA) 2 x 1 Jirí Lehecka (CZE) — 1/6, 7/5, 6/2

Nuno Borges (POR) 2 x 1 Pedro Martínez (ESP) — 7-5, 6-7 (4/7), 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2 x 0 Tomás Etcheverry (ARG) — 7-6 (7/2), 6-3

Andrey Rublev (RUS) 2 x 0 Gael Monfils (FRA) — 6/4, 7/6 (7/2)

Arthur Fils (FRA) 2 x 0 Flavio Cobolli (ITA) — 6/2, 6/4

Daniel Altmaier (ALE) 2 x 1 Richard Gasquet (FRA) — 7/5, 5/7, 6/2

Carlos Alcaraz (ESP)2 x 1 Francisco Cerúndolo (ARG) — 3/6, 6/0, 6/1