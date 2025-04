Alcaraz supera cansaço e derrota Ethan Quinn na estreia no ATP 500 de Barcelona

Campeão do Masters 1000 de Montecarlo, no domingo, Carlos Alcaraz voltou à quadra pouco mais de 48 horas após ter levantado a taça em Mônaco, nesta terça-feira, acusou cansaço, mas conseguiu vencer em sua estreia no ATP 500 de Barcelona. Bicampeão do torneio espanhol, o número 2 do mundo precisou de 1h46 para derrotar o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6) e avançar à segunda rodada no saibro.

"O circuito é muito intenso. Há dois dias joguei uma final em Montecarlo, cheguei ontem a Barcelona e não tive tempo para descansar. Às vezes, precisamos descansar para voltar a jogar 100%", afirmou Alcaraz, que terá um merecido descanso na quarta-feira e voltará a jogar no dia seguinte, diante do qualifier Laslo Djere.

"Economizar energia é muito importante neste momento. Estou muito feliz por ter vencido em sets diretos e me dar um pouco de energia para as próximas partidas. Foi uma partida difícil, tive que lidar com a pressão e o nervosismo", comentou Alcaraz, que acumula uma série de 18 vitórias e apenas uma derrota no saibro desde maio de 2024.

Mesmo diante do 126º colocado do ranking da ATP, o espanhol de 21 anos só encontrou tranquilidade no primeiro set, quando foi dominante e, com saques potentes, venceu, sem sustos, por 6 games a 2.

Na segunda parcial, porém, Alcaraz foi forçado a reagir após sair atrás por 3 a 1 e ainda salvou um set point na devolução no tie-break, recuperando-se na hora certa e impedindo Quinn de complicar a partida. No final prevaleceram a confiança e a ótima fase do espanhol, que fechou o tie-break em 8/6 e a partida em 2 a 0.

Também nesta terça-feira, o grego Stefanos Tsitsipas não encontrou dificuldades para derrotar o norte-americano Reilly Opelka por duplo 6/2. Finalista do ATP de Barcelona em quatro das seis edições que disputou, Tsitsipas mostrou eficiência nas devoluções no fundo da quadra e aproveitou os 35 erros não forçados de Opelka.

"Estou feliz com a forma como encontrei alívio na partida, principalmente nos momentos em que ele sacava", disse o tenista grego. "Eu sabia que o saque seria a parte mais complicada. Recuei alguns metros (na devolução) e usei esse espaço de forma eficaz. Senti que consegui mais devoluções do que eu esperava", acrescentou. Na segunda rodada, o número 16 do ranking ATP vai enfrentar outro norte-americano, Sebastian Korda.

Atual campeão em Barcelona, Casper Ruud também garantiu um retorno vitorioso ao torneio. O segundo cabeça de chave passou pelo qualifier Elahi Galan por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Ruud cometeu duplas faltas consecutivas e chegou a ficar em desvantagem no primeiro set, mas converteu oito dos nove pontos finais e mudou o jogo a seu favor.