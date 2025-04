Após título em Monte Carlo, Alcaraz retoma o segundo lugar no ranking ATP

Após o título no Masters 1000 de Monte Carlo , o espanhol Carlos Alcaraz recuperou a segunda posição no ranking da ATP , superando o alemão Alexander Zverev, que caiu para o terceiro lugar.

Alcaraz chegou a 7.720 pontos na classificação mundial, mas continua distante do líder, o italiano Jannik Sinner, que tem 9.930 pontos , e que cumpre suspensão de três meses por um exame positivo de doping.

Entre os 10 primeiros, existiram algumas trocas importantes. O australiano Alex De Minaur subiu do 10º para o sétimo lugar. O russo Andrey Rublev saiu do nono para o oitavo, assim como seu compatriota Daniil Medvedev, que saltou da 11ª para a nona posição. Já o norueguês Casper Ruud caiu do sétimo para o 10º lugar.