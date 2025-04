"Alcaraz já chegou ao nível" do "big 3", afirma Djokovic

Djokovic se revelou admirador de Alcaraz. THOMAS COEX / AFP

Maior vencedor da história dos torneios de Grand Slam, com 24 títulos, Novak Djokovic afirmou, nesta quinta-feira (24), que Carlos Alcaraz, que não disputará o Masters 1000 de Madrid devido a uma lesão no músculo iliopsoas, já alcançou o seu nível, o do suíço Roger Federer e também o do espanhol Rafael Nadal.

— Ele já atingiu esse nível de tênis do "big 3". Com os resultados, já se pode dizer que ele conquistou mais do que nós nessa idade (21). Mas ele tem uma longa carreira pela frente, tem muito tempo e tem tudo o que precisa para fazer história, para fazer uma história ainda mais brilhante no nosso esporte— disse Djokovic, atualmente número 5 do mundo, em entrevista coletiva.

Horas depois de o número 3 do mundo do ranking da ATP anunciar no mesmo local que sente um desconforto no músculo adutor da perna esquerda, o que o impede de jogar na capital espanhola, o sérvio lamentou sua ausência.

— Não são notícias muito boas para o torneio. Carlos tem sido a estrela número um aqui nos últimos dois ou três anos com o público espanhol, o que lhe dá muita força. Ele venceu Monte Carlo e, dois dias depois, jogou em Barcelona. Fisicamente, é de se esperar que ele tenha alguns problemas — acrescentou o tricampeão em Madri (2011, 2016 e 2019).

Preparação para Roland Garros

Djokovic, de 37 anos, também reconheceu que está encarando o torneio como uma preparação para Roland Garros, que será realizado de 25 de maio a 8 de junho em Paris.

— Agora estou buscando o nível em que posso jogar o tênis que quero, principalmente para Roland Garros. Para ser sincero, não tenho grandes expectativas em relação ao meu resultado — disse ele.

O tenista, que retorna à Caja Mágica pela primeira vez desde 2022, tentará conquistar seu primeiro troféu da temporada, o 100º da carreira, após um jejum de títulos iniciado nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto do ano passado.