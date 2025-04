Alcaraz ganha fácil no reencontro com Fils e decide ATP de Barcelona diante de Rune

Uma semana após travar grande batalha com Arthur Fils nas quartas de final de Monte Carlo, Carlos Alcaraz reencontrou o francês neste sábado (19) e, desta vez, não teve trabalho. Com imponente triunfo por 6/2 e 6/4 , o espanhol se garantiu na decisão do ATP 500 de Barcelona , onde disputará o título com o dinamarquês Holger Rune .

A 14ª vitória seguida de Alcaraz em Barcelona veio com apenas 1h16min de partida. Dominante do início ao fim, o cabeça de chave 1 largou exercendo enorme pressão no saque de Fils, sétimo favorito, e com duas quebras, foi logo abrindo 5 a 1 no primeiro set. Após troca de pontos, fechou com 6 a 2.