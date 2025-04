Alcaraz passa pela estreia no ATP 500 de Barcelona

No último domingo, Alcaraz venceu o Masters de Monte Carlo. VALERY HACHE / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, venceu nesta terça-feira (15) o americano Ethan Quinn, por 6/2, e 7/6 (8/6), na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona e enfrentará nas oitavas de final o sérvio Laslo Djere, 80º do mundo, que passou pelo francês Arthur Rinderknech por 2 a 1, parciais de 6/7 (2/7), /1 e 6/2.

Alcaraz, recém-sagrado campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, venceu o primeiro set com facilidade, mas encontrou mais resistência no segundo, no qual precisou encarar um tie-break.

— Os primeiros jogos de cada torneio nunca são fáceis. Cheguei ontem [segunda-feira], são condições diferentes, jogar em Barcelona é mais nervoso pelo especial que é para mim. No fim, fui aos poucos, tinha a partida controlada, cometi erros, mas consegui ganhar em dois sets — declarou Alcaraz à TVE da Espanha, ao fim da partida.

O espanhol buscará conquistar o terceiro título da carreira do torneio de Barcelona, onde foi campeão em 2022 e 2023. No ano passado, ele não jogou devido a uma lesão.

Mais cedo, os dois finalistas do ano passado, o norueguês Casper Ruud (10º) e o grego Stefanos Tsitsipas (16º), bem como o australiano Alex De Minaur (7º), se classificaram à segunda rodada.

Ruud, que defende o título, bateu o colombiano Daniel Galán em sets diretos (6/4 e 6/3) e vai encarar o sérvio Hamad Medjedovic, que saiu do qualifying. Tsitsipas, que tem quatro vices no torneio (2018, 2021, 2023, 2024) passou pelo norte-americano Reilly Opelka, com um duplo 6/2, e agora vai buscar vaga nas quartas diante de outro jogador dos Estados Unidos, Sebastian Korda.

De Minaur, por sua vez, aplicou um duplo 6/4 no argentino Tomás Etcheverry e nas oitavas enfrentará britânico Jacob Fearnley