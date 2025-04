Alcaraz avança às quartas em Barcelona e celebra: "Encontrei um ótimo nível novamente"

Alcaraz venceu suas últimas sete partidas. Barcelona Open Banc Sabadell / Divulgação

Jogar no saibro faz bem a Carlos Alcaraz, retomando o alto nível e embalando na temporada. Campeão em Monte Carlo na semana passada, o espanhol se garantiu nas quartas de final do ATP 500 de Barcelona, nesta quinta-feira (17), e já soma sete vitórias seguidas.

Bicampeão do torneio, o número dois do mundo passou pelo sérvio Laslo Djere em sets corridos, parciais de 6/2 e 6/4. No set decisivo, tinha desvantagem de 4 a 2 e emplacou quatro games seguidos.

— Acho que, por mais que eu consiga vencer em sets diretos, é muito melhor economizar energia para as próximas partidas — disse Alcaraz, revelando que ainda não precisou dar o seu máximo em quadra em Barcelona e celebrando mais uma atuação consistente.

O ex-número 1 do mundo disse que espera manter o alto nível.

— Joguei um ótimo tênis, até melhor do que na primeira rodada, mesmo tendo que virar o jogo com 4 a 2 no segundo set. Acho que joguei muito melhor neste segundo set — finalizou.

Alcaraz não atuou em Barcelona no ano passado. Nas duas edições anteriores, 2022 e 2023, foi campeão, batendo o grego Stefanos Tsitsipas nas duas finais. Com o triunfo sobre Djere, já são 12 vitórias seguidas no saibro espanhol.

Próximo adversário

O adversário de Alcaraz nesta sexta-feira (18) será o australiano Alex de Minaur. O cabeça de chave 5 superou o britânico Jacob Fearnley com tranquilos 6/1 e 6/2.

Os tenistas se enfrentaram uma vez na temporada, na decisão do ATP 500 de Roterdã, em fevereiro, e o espanhol ganhou em três sets.

A surpresa do dia em Barcelona ficou por conta da queda do cabeça de chave 4, o russo Andrey Rublev, derrotado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 7/5 e 6/4.