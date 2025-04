Alcaraz atropela Altmaier e avanças às quartas em Monte Carlo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, garantiu nesta quinta-feira (100 sua vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após vencer com autoridade o alemão Daniel Altmaier (nº 84) por 6-3, 6-1.

A estrela espanhola de 21 anos venceu em apenas 1 hora e 26 minutos o alemão, que veio do quali, e enfrentará na próxima rodada o francês Arthur Fils (nº 15).

"Seu nível está muito alto neste momento", declarou Alcaraz sobre seu próximo adversário após a partida. "Vi um pouco do jogo dele hoje e está jogando muito bem. Mas não vou me assustar, com certeza."

Para o quatro vezes campeão de Grand Slam, esta foi apenas sua segunda vitória em Monte Carlo, onde foi eliminado em sua estreia em 2022 e ficou de fora das duas edições seguintes.

O ex-número 1 do mundo alcança assim, pelo menos, as quartas de final em oito dos nove Masters 1000 do circuito - os torneios mais importantes depois dos quatro Grand Slams. Roma é agora o único torneio dessa categoria em que ele ainda não alcançou o 'Top 8'.

Na quadra central, Altmaier conseguiu devolver a primeira quebra sofrida para empatar o jogo em 3-3, em um primeiro set relativamente equilibrado.

Mas o espanhol respondeu com nova quebra (4-3) antes de fechar a primeira parcial dois games depois (6-3).

"No início da partida jogamos pontos muito duros e longos, bem parelhos", acrescentou Alcaraz. "Acho que os dois jogamos um bom tênis. No final do primeiro set, acho que joguei em um bom nível."

Apesar de enfrentar um 0-40 contra logo no primeiro game do segundo set, o espanhol se salvou e venceu a segunda parcial sem maiores dificuldades (6-1).

Horas antes, seu compatriota Alejandro Davidovich (nº 42), finalista em 2022, surpreendeu ao eliminar o britânico Jack Draper (nº 6) por 6-3, 6-7 (6/8) e 6-4.

Também foi eliminado o norueguês Casper Ruud (nº 7), derrotado pelo australiano Alexei Popyrin (nº 27) por 6-4, 3-6, 7-5, que será o adversário de Davidovich.

O chileno Alejandro Tabilo (nº 32), algoz de Novak Djokovic e de Stan Wawrinka, deu adeus à sua aventura em Mônaco ao perder para o búlgaro Grigor Dimitrov (18º) por 6-3, 3-6, 6-2.

Tricampeão do torneio monegasco, o grego Stefanos Tsitsipas (nº 8) não teve dificuldades para eliminar o português Nuno Borges (43º) e disputará as quartas de final contra o italiano Lorenzo Musetti (16º).

Já o antigo número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev (11º), não estará entre os oito melhores do torneio, tendo sido superado em dois sets pelo australiano Alex de Miñaur.

-- Simples masculino - Oitavas de final:

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) derrotou Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 3-6, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.13) x Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) x Nuno Borges (POR) 6-1, 6-1

Alex De Miñaur (AUS/N.8) x Daniil Medvedev (RUS/N.9) 6-2, 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Jack Draper (GBR/N.5) 6-3, 6-7 (6/8), 6-4

Alexei Popyrin (AUS) x Casper Ruud (NOR/N.4) 6-4, 3-6, 7-5

Arthur Fils (FRA/N.12) x Andrey Rublev (RUS/N.7) 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-1