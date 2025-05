Alan Patrick brilha e Internacional bate Juventude de virada

O Internacional levou a melhor no clássico gaúcho da sexta rodada do Brasileirão. Na tarde deste sábado, o time de Porto Alegre recebeu o Juventude no Beira-Rio, e de virada, superou o rival por 3 a 1.

Se com a bola rolando o Internacional encontrava algumas dificuldades para executar as jogadas, foi a bola parada que resolveu o jogo para o time da casa. Com três escanteios milimétricos de Alan Patrick, a equipe conseguiu anotar seus gols e conquistar mais uma vitória.

Com o resultado, o time da capital gaúcha foi a nove pontos, enquanto o adversário de Caxias do Sul parou em sete.

O clássico gaúcho da rodada começou com tudo em Porto Alegre. Logo aos três minutos, Daniel Giraldo fez bom lançamento para Gilberto, que tocou na medida para Batalla avançar na área e tocar na saída de Anthoni, abrindo o marcador para o Juventude.

Entretanto, os visitantes não tiveram muito tempo para celebrar. Aos 17, em cobrança de escanteio de Alan Patrick, Victor Gabriel subiu sozinho na entrada da pequena área e empatou para o Internacional, que virou ainda na primeira etapa.

Aos 38, em novo escanteio de Alan Patrick, Victor Gabriel, desta vez no segundo poste, mandou novamente de cabeça para o fundo do gol e levou o time da casa em vantagem para o intervalo.

As equipes voltaram frias do intervalo e não entregaram muita emoção nos minutos iniciais, até que Roger Machado mudou o time e voltou a dominar o duelo gaúcho. Aos 15, Vitinho mandou de cabeça e Gustavo defendeu. No lance seguinte, em novo escanteio, Alan Patrick achou Borré na área, que também de cabeça, fez o terceiro do Internacional na partida.

O time da casa ainda teve mais um gol anulado aos 35, quando Alan Patrick bateu falta, Gustavo defendeu e Ronaldo mandou para o gol, mas o volante foi pego em impedimento.

As equipes voltam a campo para a sétima rodada do Brasileirão apenas na próxima semana. No sábado (dia 3), o Internacional vai até à Neo Química Arena para encarar o Corinthians, a partir das 18h30. Já na segunda-feira (dia 5), o Juventude recebe o Atlético-MG, no Alfredo Jaconi.

Antes disso, o Internacional já inicia a preparação para encarar o Maracanã-CE, na terça-feira, às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bruno Tabata (Vitinho) e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley e Enner Valencia (Borré, depois Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jean Carlos); Giraldo, Jadson e Alan Ruschel (Felipinho); Ênio (Giovanny), Gilberto (Emerson Galego) e Batalla. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Batalla, aos três e Victor Gabriel, aos 17 e 38 minutos do primeiro tempo. Borré, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Tabata (Internacional) e Rodrigo Sam, Abner (Juventude).

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 736.960,00.

PÚBLICO - 35.497 torcedores.