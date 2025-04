Alan Franco sofre lesão no joelho sem necessidade de cirurgia, mas desfalca o Atlético-MG

O Atlético-MG vem sofrendo com as contusões e, nesta sexta-feira (11), o técnico Cuca perdeu mais uma peça importante: o volante equatoriano Alan Franco . O jogador passou por exames de imagem que confirmaram lesão o ligamento do joelho , sem a necessidade de cirurgia.

"Após sofrer entorse no joelho direito na partida contra o Deportes Iquique, o meio-campista Alan Franco realizou exames de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral-medial, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Força e boa recuperação, Franco!", anunciou o Atlético.

Peça fundamental desde a conquista do Campeonato Mineiro, Alan Franco sofreu o entorse no começo da segunda etapa da partida contra o Deportes Iquique, pela Copa Sul-Americana. Cabisbaixo e prevendo a gravidade do problema, deixou o campo para entrada de Gabriel Menino, que deve substituí-lo já a partir do jogo com o Vitória, no domingo, pelo Brasileirão.