Al-Hilal faz proposta bilionária a Raphinha, do Barcelona

Raphinha é o destaque do Barcelona na temporada.

O Al-Hilal está intensificando sua busca por um talento de nível mundial para a vindoura temporada. Conforme noticiado pelo "Sport", o time saudita abriu negociações com Raphinha , do Barcelona.

Jogador prioriza permanência

Sob esses termos, Raphinha embolsaria 50 milhões de dólares por ano defendendo as cores do Al-Hilal (cerca de R$ 286 milhões). Contudo, ainda segundo o "Sport", ele ainda prioriza sua permanência no Barça.