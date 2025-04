Abel Ferreira valoriza vitória sobre o Sport no Recife: "Vamos ver quantos vão vencer aqui"

Abel Ferreira gostou do desempenho de seu time. Cesar Greco / Divulgação/Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez questão de valorizar a vitória sobre o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), no Recife. Diante de um adversário que subiu da Série B, o Palmeiras conseguiu a vitória no final do jogo com a marcação de um pênalti polêmico.

— Eu sabia que seria difícil pela empolgação do outro lado. Foi uma vitória com muito trabalho, muito suor e não com 11 jogadores, mas com todo o elenco. Vamos ver quantas equipes vão vencer aqui. O campeonato é muito, mas muito competitivo — afirmou o técnico português.

Como, no meio de semana, o Palmeiras joga com o paraguaio Cerro Porteño pela Libertadores antes de enfrentar o Corinthians no sábado, em Barueri, Abel Ferreira decidiu não começar com Veiga, Estêvão e Vitor Roque entre os titulares.

— O futebol brasileiro não é para amadores. São muitos jogos e pouco tempo para treinar — disse Abel.

O técnico foi questionado sobre o fato de a equipe buscar o resultado até o final das partidas e fez questão de ressaltar que este espírito é algo próprio do Palmeiras.

— Quando ninguém acreditava, nós fomos buscar a classificação no Paulista — afirmou. A equipe só conseguiu assegurar sua passagem para a segunda fase do Estadual na última rodada da fase de grupos.