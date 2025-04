A dois meses do evento, 40ª Maratona de Porto Alegre ultrapassa 17 mil inscritos; veja datas e como participar

Em 2024, evento marcou retomada de Porto Alegre no cenário esportivo após enchente de maio. Duda Fortes / Agencia RBS

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre já conta com mais de 17 mil inscritos. O tradicional evento do calendário de corridas de rua do Brasil será realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2025.

A expectativa da organização é a de que o número de inscritos ultrapassem 20 mil. As inscrições seguem abertas, e podem ser feitas através do site oficial.

A passagem dos atletas pelo Mercado Público, marca da retomada da prova em 2024 após a enchente de maio, vai se repetir na edição deste ano. Diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), Paulo Silva projeta:

— Chegar à 40ª edição é um marco para o atletismo brasileiro. Estamos falando da maratona mais antiga do país, reconhecida por sua história, sua organização e por um percurso que exalta o que Porto Alegre tem de melhor.

Em 2025, a Maratona terá premiação de R$ 60 mil aos campeões, no masculino e no feminino, da prova principal. Caso haja quebra do recorde brasileiro (2h11m19s no masculino, com Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002, e 2h31min21s no feminino, com Rumokok Chapkanan, em 2012), mais R$ 100 mil será acrescentado ao prêmio.

Africanos dominaram prova em 2024

No ano passado, a prova foi dominada pelos africanos. No masculino, a vitória foi de Maxwell Rotich, de Uganda. Ele concluiu a prova em 2h18min55s, pouco mais de cinco minutos acima do recorde da prova.

No feminino, o cenário se repetiu. Com uma liderança praticamente de ponta a ponta, Vivian Kiplagati, do Quênia, terminou a prova em 2h42min57s, e venceu após o vice-campeonato em 2023.

Serviço da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre