Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo e corre para reforçar o Corinthians na Libertadores

O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Após exames médicos, o clube descartou qualquer lesão grave no tornozelo esquerdo do atacante Yuri Alberto, que saiu de campo chorando após sofrer uma dura falta do zagueiro Zé Ivaldo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, na Neo Química Arena.

O lance aconteceu no segundo tempo da semifinal do Campeonato Paulista e gerou grande preocupação no clube e na torcida. Zé Ivaldo recebeu o cartão vermelho direto pela entrada violenta, e Yuri precisou ser substituído. Apesar do susto, o jogador tranquilizou os torcedores após a partida e já iniciou tratamento para estar apto a jogar contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

"Meu pé travou e comecei a chorar, que não seja nada sério. Feliz pela vitória, pela entrega, merecemos estar na final e vamos batalhar para sermos campeões", disse o atacante ainda no gramado.

A tendência é que Yuri Alberto seja preservado dos próximos treinos e passe por novos testes ao longo da semana para avaliar sua condição física. No entanto, o clube está otimista de que ele poderá estar em campo no duelo decisivo contra os equatorianos, em que o Corinthians precisará reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida.

Artilheiro do time na temporada, com seis gols marcados, Yuri tem sido peça fundamental no esquema do técnico Ramón Díaz. Sua presença é vista como essencial para as chances do clube paulista na busca pela classificação às oitavas de final da Libertadores.

Além dele, o Corinthians ainda monitora a situação do meia Igor Coronado, que trata uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. O jogador segue como dúvida para o confronto contra o Barcelona-EQU e deve continuar em tratamento nos próximos dias.