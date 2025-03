Vitor Roque faz 1º treino no Palmeiras e Felipe Anderson exalta torcida: 'Contamos com eles'

Sexto reforço do Palmeiras para a temporada, o atacante Vitor Roque realizou o seu primeiro treino nesta quarta-feira na Academia de Futebol. De olho na semifinal contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira trabalhou em duas frentes: organizou trabalhos específicos nos setores ofensivo e defensivo e também comandou um coletivo em campo reduzido.

A atividade serviu também para o comandante português exercitar algumas jogadas ensaiadas e ajustar o posicionamento de sua equipe visando o clássico da próxima segunda-feira, no Allianz Parque. Regularizado no BID da CBF e inscrito no Campeonato Paulista, Vitor Roque vinha atuando pelo Betis no Campeonato Espanhol e pode ser uma das novidades para o clássico que vale vaga na decisão do Estadual.

De olho na recuperação dos atletas machucados, o clube vai aproveitar a semana para analisar a situação do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral esquerdo Piquerez. Em transição física após lesões na coxa esquerda e direita, os dois defensores trabalharam com o elenco por um período e depois cumpriram um treino à parte.

Em campo na vitória sobre o São Bernardo, que garantiu o time na semifinal do Paulistão, Felipe Anderson comentou sobre a preparação da equipe para esse jogo decisivo diante do São Paulo.

"É um clássico. Então, nós temos de focar, trabalhar, para poder fazer bem cada detalhe. Entrar em campo como se fosse o nosso último jogo, sempre com a mentalidade de ir para cima. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas queremos vencer", comentou.

A uma partida de disputar decisão do Paulistão, Felipe Anderson destacou a força do grupo e as transformações que o elenco teve de enfrentar para superar a campanha oscilante da fase de classificação para chegar na condição de semifinalista. Ele ainda destacou a vantagem de poder fazer a partida em casa e convocou o torcedor.