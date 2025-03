Vitor Roque chega a São Paulo, mas Palmeiras monta esquema para blindar reforço da torcida

Principal reforço do Palmeiras na temporada, o atacante Vitor Roque desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, sob forte esquema de segurança armado pelo clube alviverde. O jogador saiu por um portão privativo, sem passar pelo saguão e sem ter contato com os torcedores e com a imprensa.

Segundo o clube, a medida foi tomada para evitar aglomeração e atrapalhar o tráfego no local. Do aeroporto, o jogador partiu em uma van para a Academia de Futebol. Nesta terça-feira, Vitor Roque começa a treinar com os demais jogadores e a se preparar para a semifinal do Campeonato Paulista - ele já está regularizado e à disposição do técnico Abel Ferreira.

"Estou muito feliz e muito ansioso. Espero conhecer meus novos companheiros logo. É um orgulho vestir essa camisa maravilhosa", afirmou o reforço em um vídeo publicado pelo Palmeiras em suas redes sociais, no qual o atacante de 20 anos veste a camisa do clube pela primeira vez.

Após duras negociações envolvendo Palmeiras, Barcelona, Real Betis e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Vitor Roque assinou contrato por cinco temporadas e se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. O clube alviverde pagará 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de bônus em caso de metas batidas que podem alcançar 5 milhões de euros (R$ 30 milhões).