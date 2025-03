Vini Jr. apoia Luighi, alvo de racismo, e dispara contra a Conmebol: 'Nunca fazem nada'

Símbolo da luta contra a discriminação no futebol, Vinícius Júnior manifestou apoio ao atacante Luighi após o jovem do Palmeiras ser alvo de ofensas racistas em partida pela Copa Libertadores Sub-20, na quinta-feira. O craque do Real Madrid e da seleção brasileira parabenizou o atleta palmeirense por não se calar diante do ataque e criticou a Conmebol pela falta de ações para coibir os frequentes episódios de intolerância racial em competições da entidade.