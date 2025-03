Uma das grandes promessas do tênis brasileiro, Victoria Barros conquista maior título da carreira

Yoana Konstantinova (E) e Victoria Barros, campeãs de duplas. Gustavo Gomes / CBT

Uma das grandes promessas do tênis brasileiro, a potiguar Victoria Barros conquistou neste sábado (1º) o maior título de sua carreira. Ao lado da búlgara Yoana Konstantinova, a jogadora de apenas 15 anos sagrou-se campeã de duplas do Banana Bowl, um dos mais tradicionais torneios da categoria juvenil em todo o mundo e que chegou à sua 55ª edição, este ano disputada na cidade catarinense de Gaspar.

Na decisão, Victoria e Yoana derrotaram as norte-americanas Maya Iyengar e Annika Penickova, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. As adversárias eram as cabeças de chave número 1 da competição de nível ITF J500, que em graduação só fica atrás dos Grand Slam e Jogos Olímpicos da Juventude.

— Estou muito feliz ter vencido esse torneio. Claro que adoraria estar disputando a final de simples amanhã (domingo), mas infelizmente não consegui. Mesmo assim, estou satisfeita com os meus jogos aqui. Joguei melhor que no ano passado, estava mais tranquila, sem pressão, jogando meu jogo. O Banana Bowl tem um significado muito especial para mim, meu primeiro J500, ainda mais jogando em casa — disse Victoria, que é treinada pelo francês Patrick Moratoglou, que já trabalhou com nomes como Serena Williams, Simona Halep, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune e que atualmente treina Naomi Osaka.

Brasileiro na final de simples masculina

O Brasil poderá conquistar o título masculino da categoria 18 anos no domingo. Nas semifinais disputadas neste sábado, o paranaense João Pedro Bonini derrotou o norte-americano Jack Kennedy, 12º do mundo e segundo favorito ao título, com duplo 6/4, em 1h47min de partida.

— Enfrentei um adversário extremamente sólido. No primeiro set, apesar do placar, consegui administrar bem o jogo, sacar tranquilo e achar uma quebra importante. O segundo set foi mais duro, com games longos, muito calor e umidade. A pressão foi grande, mas consegui fechar a partida no final — disse Bonini, que é o atual 34º colocado do ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF).

O adversário do brasileiro será o espanhol Andres Santamarta Roig, cabeça de chave número 1 e sexto do mundo, que na outra semifinal derrotou o brasiliense Pedro Chabalgoity por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/1, em jogo que teve três horas de duração.

Argentina e norte-americana definem título feminino

Com Victoria Barros eliminada nas quartas de final de simples, a final feminina reunirá a argentina Sol Larraya Guidi e a norte-americana Thea Frodin.

Nas semifinais disputadas neste sábado, Sol Larraya surpreendeu a segunda cabeça de chave, a norte-americana Annika Penickova e venceu de virada, parciais de 2/6, 6/1 e 6/2. Já Thea Frodin superou outra argentina, Luna Cinalli, que era a terceira favorita, também de virada, com parciais de 1/6 7/5 7/6 (7/3).

Norte-americanos levam título masculino de duplas

A parceria Ronit Karki e Jack Satterfield, dos Estados Unidos, começou o torneio de duplas como oitava favorita e terminou com o título. Na decisão neste sábado, eles venceram o romeno Yannick Alexandrescou e o japonês Ryo Tabata, cabeças de chave 4, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 0/6 e 10-4.