União Corinthians perde para o líder Minas, mas segue em quinto no NBB

Apesar do resultado negativo na noite de sábado (29), em Belo Horizonte, diante do líder da competição que somou sua 24ª vitória, a equipe gaúcha segue bem posicionada e está em quinto lugar na classificação geral.

Com apenas quatro derrotas na temporada regular, o Minas é o favorito ao título ao lado do Flamengo, segundo colocado, que nesta rodada venceu o duelo carioca contra o Botafogo, por 92 a 85.

Confronto equilibrado

Apesar de enfrentar um dos rivais mais temidos no NBB, o time de Santa Cruz do Sul fez um confronto equilibrado na Arena UniBH.

Com maior efetividade no ataque, o Minas conseguiu um predomínio no terceiro quarto e com o placar de 27 a 20 abriu vantagem de 13 (73 a 60), com grande atuação do pivô Alexandre Paranhos.