Torcedor do Rangers morre em acidente de carro antes de jogo da Liga Europa

Um torcedor do Rangers morreu em Istambul, na Turquia, nesta quinta-feira, poucas horas antes do jogo do clube escocês contra o Fenerbahçe pelas oitavas de final da Liga Europa. O fã do Reino Unido, não identificado, morreu em um acidente de trânsito.

"Estamos devastados com a notícia do falecimento de um de nossos torcedores em um acidente de trânsito durante a noite em Istambul. Os pensamentos de todos no clube estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente difícil", disse o clube escocês, em comunicado. "Estamos em contato constante com as autoridades turcas e britânicas sobre este trágico incidente."

De acordo com a imprensa britânica, mais de 2 mil torcedores deixaram a Escócia rumo à Turquia para acompanhar o jogo desta quinta. O Fenerbahçe, time comandado pelo técnico português José Mourinho, também lamentou a morte do torcedor escocês.

"Ficamos sabendo, com profundo pesar, que um torcedor do Rangers que veio a Istambul para apoiar seu time na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa faleceu em decorrência de um acidente de trânsito. Gostaríamos de expressar nossas condolências à família do torcedor falecido, ao Rangers e à comunidade", informou a direção do clube turco.