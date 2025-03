"Todos temos que tornar o ambiente esportivo seguro", afirma integrante do Instituto Olímpico Brasileiro

Marina apresentou palestra para alunos da PUCRS. Millena Moreira / PUCRS/Divulgação

A educação e a segurança no esporte são pautas caras ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Tanto que há um braço da entidade responsável por tratar destes temas, o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

Esta semana, a convite da PUCRS, Marina Bastos, integrante do IOB, esteve em Porto Alegre para dar uma palestra para os alunos da Escola de ciências da saúde e da vida da Universidade. Além de ministrar a aula "Esporte Seguro: ações do Comitê Olímpico do Brasil para um ambiente esportivo saudável", ela visitou o Instituto do Cérebro, o Centro de Reabilitação e o Parque Esportivo da instituição. Também se reuniu com o Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Universidade, coordenado pelo professor Nelson Todt.

Marina atendeu a reportagem de ZH e falou sobre as medidas e os cursos promovidos pelo IBO para melhorar o ambiente esportivo no Brasil. Confira:

Conta um pouco o funcionamento e a história do Instituto Olímpico Brasileiro?

O Instituto Olímpico Brasileiro é a área de educação e de segurança no esporte (do COB). Ele foi lançado em 2009 com a missão de gerar e difundir conhecimento. vai fazer 16 anos que o Instituto promove capacitação para três principais pilares que são os atletas, treinadores e gestores. Há 16 anos a gente começou bem pequenininho, hoje o Instituto tem também a área de esporte seguro junto dele, que é a área de segurança do COB, então atualmente além de capacitar gestores, treinadores e atletas, a gente tem essa capacitação geral para todo o movimento olímpico relacionado a temas de segurança no esporte.

Estamos aqui devido a um evento que a PUC está promovendo. Como tem sido a relação da academia com o COB, com o Instituto, e como é que você vê a formação do aluno de educação física e sua capacitação para trabalhar nas mais diversas áreas do esporte?

Primeiro, o COB acredita que é essencial para o treinador ter a formação em educação física, que é a base da formação de todo treinador, então a gente está falando de Comitê Olímpico, a gente está falando de esporte de alto rendimento. Então, dentro do Instituto Olímpico Brasileiro, a gente lançou também, em 2012, a Academia Brasileira de Treinadores, que é onde a gente consegue fazer essa capacitação continuada do treinador. Então, ele sai da Faculdade de educação física e lá no Instituto ele recebe um extra que é para trabalhar com atletas de alto rendimento, que a gente entende que é uma especificidade da educação física. Na grande maioria das vezes, o profissional de educação física que sai da universidade tem um foco maior para a área de fitness ou um foco maior para a educação física escolar. Aí a gente entende que o profissional que vai trabalhar diretamente com o alto rendimento precisa de uma capacitação extra e mais específica. Então, o Instituto também promove essa capacitação para treinadores trabalharem no esporte de alto rendimento.

Vocês já conseguem ter uma formação para a busca do talento como treinador, não necessariamente do talento como um atleta que precisa de outras ferramentas?

Eu não tenho uma resposta específica para isso. A gente entende que em todas as dimensões profissionais existem grandes talentos. Existem grandes Bernardinhos, grandes Zé Robertos. É lógico que eles têm uma coisa a mais na vida deles, mas o que eles têm em comum é se capacitarem cada vez mais. O Zé Roberto, quando eu foi começar a trabalhar com um time feminino, ele teve que mudar o mindset dele, se capacitar para trabalhar com mulheres. Então, a gente entende que o grande treinador talentoso é aquele que nunca para a sua capacitação.

Em relação à educação, nesses quase 16 anos do Instituto, muitos assuntos que eram negligenciados, hoje, estão bastante em evidência. Questões de abuso, de preconceitos, inserção de atletas trans no esporte... Como é a formação para trabalhar essas questões?

Desde 2018, o COB criou a sua política de enfrentamento ao assédio e abuso no esporte. E, desde então, começou uma série de ações para trabalhar os temas das violências no esporte. Então, a área do esporte seguro, que faz parte, dentro do Instituto Olímpico, a gente tem um cuidado para trabalhar todos os temas relacionados à violência no esporte. O racismo, por exemplo, quando a gente foi desenvolver o curso Esporte Antirracista, a gente contou com a equipe da Djamila Ribeiro, que é uma mestra, que levanta a bandeira antirracista, um doutor de uma universidade de São Paulo. Então, tinha toda uma equipe direcionada com muito cuidado para a gente conseguir transformar uma linguagem prática para qualquer pessoa, porque os nossos cursos são abertos, são gratuitos, qualquer pessoa pode fazer. A gente tem esse cuidado e, desde 2018, a gente vem realizando uma série de ações, uma delas esses cursos, que trabalham esse enfrentamento às violências no esporte. Então, a gente vê, cada vez mais, a necessidade urgente de se falar sobre esses temas.

Quais são os temas que vocês mais abordam, assim?

O nosso primeiro curso relacionado aos temas de violência foi um curso que veio do Comitê Olímpico Internacional, que era o enfrentamento do assédio e o abuso no esporte. O curso do COI foi o que tornou possível criar o curso do COBI, a gente se inspirou no curso do COI. A gente contou com uma equipe de pessoas especialistas nesse tema, lançamos esse curso um pouquinho antes da pandemia. Vimos a necessidade de tratar esse tema do abuso sexual também com jovens. Também lançamos um curso direcionados para jovens dos 12 aos 17 anos, uma vez que o COBI tem um grande projeto, que é o Jogos da Juventude, que trabalha com cinco, seis mil pessoas que trabalham com jovens. Há essa necessidade de trabalhar esses temas.

Temos um curso do racismo, como eu te falei, o esporte antirracista. A gente trabalha o tema de manipulação de competições, a gente também tem um curso de conduta e ética na prática. Cada vez mais a gente cria ações que sejam esses cursos online, abertos a todos, como ações, por exemplo, do programa Esporte Seguro para Organizações Esportivas, que são organizações que podem ser signatárias do nosso programa e que a gente incentiva também esse programa nelas. A ideia que a gente tem dentro do COB é que o Esporte Seguro não é ação só do COB, que juntos, todos temos que tornar o ambiente esportivo seguro, então a gente trabalha uma série de violências, uma série de cursos, workshops, seminários. Por exemplo, essa ação que eu estou fazendo aqui hoje na PUCRS, é uma das ações do Esporte Seguro.

Como você vê o esporte como um fator para ajudar a solucionar esses problemas e onde o Instituto entra nisso?

A gente entende que o esporte, como tem coisas maravilhosas, ensina valores, ensina a trabalhar em equipe, desde pequeno todo mundo busca o esporte por uma coisa muito boa, só que o esporte faz parte da sociedade. Ele também está sujeito às coisas que a sociedade tem de ruim. Além disso, o esporte tem janelas de oportunidades um pouco maiores, por exemplo, quando crianças começam muito cedo a a viajar para competições, ou quando têm contatos muito grandes com seus treinadores, quando você precisa receber um tratamento por um massoterapeuta, que pega no corpo. Quando a gente fala de uma questão de violência sexual, por exemplo, em um ambiente de trabalho é mais fácil de você verificar.

Agora no esporte não, às vezes o treinador precisa tocar no seu corpo, às vezes você precisa que seu corpo seja tocado, então como identificar essas violências no esporte? É aí que a gente vem trabalhando as questões das violências no esporte para a gente disseminar que é um direito de todo atleta, treinar e competir em um ambiente totalmente seguro e livre de violência.

A gente está passando por um momento de mudança no COB. Pela primeira vez uma atleta (Yane Marques) é eleita como vice-presidente e vocês trabalham muito a questão de transição do atleta para a vida depois que tem que se aposentar. Como é que é esse trabalho?

A Yane Marques, inclusive, foi atleta do programa de transição de carreira do Instituto Olímpico Brasileiro. A gente trabalha com um grupo pequeno de atletas, de até 20 atletas, porque a gente faz um trabalho muito personalizado. Os atletas ficam com a gente num período de quase um ano. Eles entram através de um processo seletivo que a gente lança nacionalmente. Todos os atletas podem se inscrever. A gente trabalha com sessões de coaching, de mentoring de carreira, de orientação profissional. Além disso, com os atletas que estão já na fase de transição, de se aposentar, a gente tem um programa específico para jovens atletas. O ideal é que os atletas comecem a se preparar desde o início da carreira, então a gente tem ali um pool de cursos que fala de nutrição, de psicologia, de pedagogia, de como que eu vou estudar e conciliar com a minha competição e com o meu treino para eu não largar os estudos.

Qual é assim a principal dúvida, a principal demanda, a principal angústia desses atletas?

É uma fase extremamente desafiadora. Nesse tempo todo, eu pude observar que eles chegam muito angustiados mesmo. Na verdade, como a gente fala, o ideal é que eles se preparem desde o início da carreira, porque essa angústia diminui muito? Existem já estudos científicos, inclusive doo COI, falando que quando você se prepara para o seu pós-carreira desde o início da sua carreira, você consegue ter uma transição melhor e você consegue ter resultado esportivo.

Os atletas, hoje, no Brasil, na maioria das vezes, têm que deixar os estudos porque o estudo não consegue andar junto da formação dele como atleta, o que não é o ideal. Então, desde o início para ele estar melhor preparado, para ele não chegar nessa fase final e não ficar desesperado, o ideal é que ele continue a fase educacional dele, que ele já saiba mais ou menos o que ele vai fazer no pós-carreira.

E quando eles chegam para a gente ainda não tendo tido essa preparação inicial, realmente a gente tem um trabalho um pouquinho redobrado. A gente tem grandes resultados também como o fato da nossa vice-presidente, a Yane Marques, que teve um excelente resultado no nosso programa. Depois ela ainda fez o curso avançado de gestão esportiva, o CAGE. O próprio Emanuel Rego, nosso diretor geral, também participou do nosso programa de carreira do atleta, da fase de transição, também participou do curso avançado de gestão esportiva.

Eles entregam no final do programa um plano de carreira, então os processos de coaching vão ajudar a quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer no meu pós-carreira, desenvolvendo esse plano de carreira a gente consegue orientar melhor os caminhos. Qual curso que você deve fazer para se tornar um gestor, ou inclusive tivemos uma atleta de judô que se formou há pouco tempo, que foi para a área financeira, trabalhar numa grande empresa de investimentos. Então, a gente tem resultados muito bons com esse programa.