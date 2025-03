Simeone indica meta para Atlético de Madrid na Liga dos Campeões: 'Buscar um lugar na Europa'

"Sempre relacionamos as coisas com a história. O Madrid na Liga dos Campeões é extraordinário. Mas teremos em campo uma grande oportunidade (de escrever um novo capítulo). Eu sempre os coloco no lugar em que estão pela história deles. Mas nós somos puro crescimento e isso é muito bonito", afirmou.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 56 pontos e com dois de frente sobre a equipe de Carlo Ancelotti (que ocupa o terceiro posto), o argentino não quis comentar a derrota dos rivais no fim de semana para o Betis. Segundo ele, o assunto agora é foco no duelo de terça-feira. "Para mim, o próximo passo é sempre o mais importante. Não consigo pensar no Campeonato Espanhol. Estou focado apenas no jogo com o Real", disse.