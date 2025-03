Sesi-Franca supera Bauru e garante 4ª posição no NBB

Em jogo isolado pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB), o Sesi-Franca venceu o clássico paulista contra o Bauru Basket, por 93 a 71 , na noite de terça-feira (18), e se manteve entre os quatro primeiro colocados, agora com 17 vitórias contra 26 derrotas, enquanto o rival é o sétimo.

A partida foi a 50ª entre as duas equipes na história do NBB e o time de Franca conquistou sua 27ª vitória. Antes de a bola sunir no Ginásio Pedrocão, foi feita uma homenagem a Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro que morreu na terça. Os dois times ficaram perfiladas em cada lado da quadra e em absoluto silêncio, assim como o público, por um minuto. Enquanto isso, uma foto do ex-jogador da seleção brasileira bicampeã mundial foi exibida nas placas no entorno da quadra.